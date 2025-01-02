К такому фейерверку Киев оказался не готов: Столицу Украины накрыло возмездие «Кинжалами» и «Искандерами» Юлия СоколоваНовогодние праздники для Киева обернулись серией мощных ударов, которые продемонстрировали уязвимость столицы Украины перед русскими высокоточными вооружениями.
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