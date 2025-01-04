Следствие установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД

следователи пытаются установить причастных к делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО «РЖД» Юрия Мартьянова, который был арестован по подозрению в подготовке теракта, пишет РИА Новости.
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