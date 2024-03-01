Озвучивший Мишутку актер Капатов умер после операции на сердце

ИТАР-ТАСС/Мудрац Александра Актер Игорь Капатов, голосом которого говорил персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Мишутка, умер после того, как у него развилась инфекция после операции на сердце, рассказала ИА Регнум жена артиста Людмила.