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Новый глава Красноярского края Котюков поблагодарил Путина за доверие

20 апреля стало известно о важной перестановке в губернаторском корпусе. Президент РФ Владимир Путин сменил руководство Красноярского края - принял отставку Александра Усса и предложил возглавить регион замминистра финансов Михаилу Котюкову.

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