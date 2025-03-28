Легойда: осквернение святынь в Киеве показывает одержимость украинских властей

Власти Украины демонстративно оскверняют святыни с целью издевательства над верующими. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
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