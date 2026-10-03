Resident Evil 4 запустили на Nokia N95. Правда, пока далеко не полноценно

Пока работает только кат-сцена На фоне запуска новейших ПК-игр на новейших смартфонах новость о запуске оригинальной версии Resident Evil 4, вышедшей в 2005 году, может не впечатлить, только вот запустили игру на Nokia N95.
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