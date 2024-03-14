20+ элегантных причесок для женщин старше 60 лет в очках

Вы женщина старше 60 лет, которая носит очки? И вы в поисках стильной причёски? Если вы ответили “да” на оба эти вопроса, у нас для вас отличные новости – мы только что отобрали самые элегантные прически для женщин старше 60 лет в очках.
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