Путин: у всех детей должны быть равные возможности для получения образования

У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для получения качественного образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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