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В лесах под Можайском браконьеры подстрелили оленя

В лесах под Можайском браконьеры подстрелили оленя

Ночью около деревни Шеляково в Можайском городском округе остановили внедорожник. Один из ехавших в нем мужчин имел при себе заряженный карабин с тепловизионным прицелом, а в багажнике обнаружили ящики с мясом разделанного самца благородного оленя.

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