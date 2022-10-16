В лесах под Можайском браконьеры подстрелили оленя

Ночью около деревни Шеляково в Можайском городском округе остановили внедорожник. Один из ехавших в нем мужчин имел при себе заряженный карабин с тепловизионным прицелом, а в багажнике обнаружили ящики с мясом разделанного самца благородного оленя.