Какую помощь Ким Чен Ын окажет России, и чем мы ответим? Как отметил эксперт по Корее Павел Черкашин, Пхеньян активно реализует курс на модернизацию собственных конвенциональных видов вооружений, включая как сухопутные силы, так флот и авиацию.