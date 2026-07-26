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Какую помощь Ким Чен Ын окажет России, и чем мы ответим?

Какую помощь Ким Чен Ын окажет России, и чем мы ответим?

Какую помощь Ким Чен Ын окажет России, и чем мы ответим? Как отметил эксперт по Корее Павел Черкашин, Пхеньян активно реализует курс на модернизацию собственных конвенциональных видов вооружений, включая как сухопутные силы, так флот и авиацию.

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