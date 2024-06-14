В Международном форуме русского языка и литературы в КФУ приняли участие ученые из 22 стран

II Международный форум, посвященный русскому языку и литературе как инструменту формирования российской идентичности и международной интеграции, начал свою работу в Казанском федеральном университете при Институте филологии и межкультурной коммуникации.
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