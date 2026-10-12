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Детсад «Рыбачок» - одно из трех дошкольных учреждений Архангельска, где сейчас идет капремонт

Детсад «Рыбачок» - одно из трех дошкольных учреждений Архангельска, где сейчас идет капремонт

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев в ходе рабочей поездки проверил, как подрядчик справляется.

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