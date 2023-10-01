Минэкономразвития: ВВП РФ в 2023 году вырастет на 2,8%

С полугодовым запаздыванием Минэкономразвития разглядело экономический бум в России. В обновленной версии прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прежние консервативные оценки будущего развития экономики страны решительно пересмотрены.