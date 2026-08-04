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Подмосковное депо «Ожерелье» отметило 90-летие

Подмосковное депо «Ожерелье» отметило 90-летие

Сотрудников поздравили представители городской администрации, руководители РЖД и компании «ЛокоТех». Торжество объединило коллективы сервисного и эксплуатационного депо, а также участка производства «Ожерелье» Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

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