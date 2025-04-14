2026 елда иминият пенсияләре ике этапта индексацияләнәчәк

2026 елдан Россиядә иминият пенсияләре ике этапта индексацияләнәчәк. Бу хакта Дәүләт Думасының Мөлкәт, җир һәм милек мөнәсәбәтләре буенча комитеты рәисе, Россия банкының Милли финанс советы әгъзасы Сергей Гаврилов сөйләде дип яза RT.
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