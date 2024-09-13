Калужанам рассказали, какими продуктами лучше укреплять иммунитет осенью

Осень всегда ассоциируется с периодом повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Калужанам рассказали, какими продуктами можно укрепить свой иммунитет, чтобы не слечь на больничныйОсень всегда ассоциируется с периодом повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.