Крошечный дом мечты для любителей расслабиться в ванне и устроить пикник на крыше

Ну кто не мечтает о собственном доме, который не требует больших вложений в обслуживание (включая коммунальные услуги), при этом радует современным дизайном, сочетающим в себе комфорт и эстетику? Благодаря креативным разработчикам мобильных домов такая возможность появляется у огромного количества людей, согласных минимизировать свои потребности в пользу финансовой свободы и возможности передвижения.
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