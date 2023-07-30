Военное обозрение

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В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

Минобороны США приняло меры, чтобы американский предприниматель Илон Маск не отключил ВСУ от услуг связи, предоставляемых принадлежащей ему компанией Starlink – дочерним предприятием космического гиганта SpaceX.

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