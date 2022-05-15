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Бонусы UFC Vegas 54: Райан Спэнн получил $50 тысяч за сабмишен против Куцелабы

По итогам UFC Vegas 54, в главном событии которого Ян Блахович победил Александра Ракича, промоушен определился с обладателями бонусов в $50 тысяч.

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