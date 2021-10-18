Тайная доктрина

1 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    В Израиле обнаружили 900-летний меч крестоносца Управление древностей Израиля объявило об обнаружении меча крестоносц...Продвижение к Бог...
  • Юрий Ильинов
    Рекорд выживаемости при падении с высоты принадлежит югославской стюардессе Весне Вулович, которая в 1972 году выпала...Бизнес Древнего В...
  • Юрий Ильинов
    Вот как простая, но полезная привычка повышает уровень жизни Учёные установили, что 83% из тех, кто читает художеств...И Земля станет ра...

Предсказание Елены Рерих: "Вся кора Земли колеблется, великий сдвиг приближается"

Предсказание Елены Рерих: "Вся кора Земли колеблется, великий сдвиг приближается"

Пророчества и Предсказания   Предсказание Елены Рерих: "Вся кора Земли колеблется, великий сдвиг приближается" Многие пророки и ясновидящие предсказывают глобальный тектонический катаклизм, вероятно, вызванный смещением внутреннего ядра Земли.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
Возвращение. Восторг . Около двух лет я не садился на переднее сидение туристического автобуса и не брал в руки микрофон. Что бы провести в поездке весь день , рассказывая по дороге туда, непосредственно на местах, по дороге обратно... Рассказывая , внимательно глядя на аудиторию и с радостью замечая искренний интерес, радость, усталый восторг и просто неизбежную усталость и желание преодолеть ее. И практически никогда - скуку и равнодушие. Это невероятно мотивировало , окрыляло ( пардон за чудовищную образность !))) и я точно знаю, что лучшей на свете экскурсии не бывает без лучшего на свете слушателя. И у меня большую часть моей бурной профессиональной деятельности было именно так! Около двух лет я был лишён этой радости! А вчера - состоялось ! Огромное спасибо всем ! Всем участникам нашего первого после( среди )ковидного путешествия , организаторам праздника и удивительным Людвигслусту и Шверину! ... Сегодня мне снилось следующая поездка , ноябрьская . В Мейсен и Морицбург . ПС. Замечательные фотографии участников путешествие ! Отдельное спасибо !!))

Картина дня

наверх