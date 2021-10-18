Пророчества и Предсказания Предсказание Елены Рерих: "Вся кора Земли колеблется, великий сдвиг приближается" Многие пророки и ясновидящие предсказывают глобальный тектонический катаклизм, вероятно, вызванный смещением внутреннего ядра Земли.
Пророчества и Предсказания Предсказание Елены Рерих: "Вся кора Земли колеблется, великий сдвиг приближается" Многие пророки и ясновидящие предсказывают глобальный тектонический катаклизм, вероятно, вызванный смещением внутреннего ядра Земли.
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