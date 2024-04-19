Фонд “Подари планете жизнь” ждет добровольцев на посадку деревьев на Байкале

БФ “Подари планете жизнь” ведет прием заявок в команду добровольцев на посадку деревьев на Байкале. Посадки пройдут с 17 по 21 сентября в рамках Международного лесовосстановительного форума «Ольхон-2024».
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