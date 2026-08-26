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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НБА ожидают завершения переговоров Джейлена Дюрена с «Детройтом» подписанием контракта на 160 млн на 4 года

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, противостояние Джейлена Дюрена и « Детройта », скорее всего, приведет к подписанию контракта на 4 года и 160 млн.

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