Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты

Boris Borisov

А почему ОН виноват ( сука прадатель , мразь ) ; а .ТЕ , державные недоумки , которые его поставили на эту должность -ну, просто , небесно -невиновны !?. Ну , признайте тогда публично , что все ваши секретные службы измельчали и выродились. Не могут дерьмо от стОящего кадра отличить ! Как дальше -то будет ??????????????!!!!