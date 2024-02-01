Бывший замминистра промышленности России и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в Великобритании.
Бывший замминистра промышленности России сдал НАТО все секреты
Комментарии
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Ural Karahanow
Очередной полковник Исаев внедрился.
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16 час.
Василий А Местергази
Ещё Петр Первый говорил: не верь рыжим!
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15 час.
Boris Borisov
А почему ОН виноват ( сука прадатель , мразь ) ; а .ТЕ , державные недоумки , которые его поставили на эту должность -ну, просто , небесно -невиновны !?. Ну , признайте тогда публично , что все ваши секретные службы измельчали и выродились. Не могут дерьмо от стОящего кадра отличить ! Как дальше -то будет ??????????????!!!!
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7 час.
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