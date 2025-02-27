Штурмовики ВС РФ захватили важный опорник боевиков на кураховском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков На кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 8-й армии группировки войск "Юг", обеспечивая продвижение подразделений ВС России, захватили важный опорный пункт украинских боевиков.
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