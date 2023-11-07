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Годовщина Октябрьской революции: что отмечают 7 ноября?

Годовщина Октябрьской революции: что отмечают 7 ноября?

Именно с этим событием связано появление лозунга: «Мир народам, земля крестьянам, заводы рабочим».  До 1991 года 7 ноября был главным государственным праздником СССР - Днем Великой Октябрьской социалистической революции.

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