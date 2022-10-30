Зависимость от чужого мнения: что это такое и к чему приводит?

Зависимость от чужого мнения — это состояние, при котором человек корректирует поведение исходя из сторонних убеждений, взглядов и идей, вынужден подавлять свои истинные потребности и нарушать личные границы окружающих, чтобы соответствовать навязанной норме с целью получения любви и одобрения.