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Финляндия заявила о потерях в миллиард евро из-за закрытой границы с Россией

Финляндия заявила о потерях в миллиард евро из-за закрытой границы с Россией

Финляндия продолжает испытывать экономические трудности, связанные с закрытием границы с Россией. По словам председателя общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко, в стране, особенно в приграничных городах, фиксируется высокий уровень безработицы.

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