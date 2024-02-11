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«Вел себя тихо»: Киркорова не выгнали из жюри «Маски»

«Вел себя тихо»: Киркорова не выгнали из жюри «Маски»

После того как в конце минувшего года Филипп Киркоров оказался в центре скандала с голой вечеринкой, его присутствие в медийном пространстве заметно сократилось: из множества новогодних программ и кинопроектов артист был исключен, а приглашения на съемки стали редкостью.

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