При атаке на Севастополь пострадала женщина на пляже «Омега»

Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражение воздушной атаки.Военнослужащие, мобильные огневые группы и подразделения противовоздушной обороны продолжают отражение воздушной атаки на Севастополь.
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