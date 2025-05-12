Более 160 пьяных водителей поймали в Крыму на прошлой неделе

С 5 по 11 мая в Крыму зарегистрировано 16 ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК. "20 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 8 несовершеннолетних", - подчеркнули в ведомстве.
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