Ведущая Первого канала Жанна Агалакова демонстративно отказалась от госнаград

Известно, что Агалакова вот уже более 20 лет замужем за гражданином Италии, и её поступок может быть вызван тем, что журналиста, наконец, решила прекратить жить на две страны, заработав для себя своим заявлением лишние баллы лояльности в Европе.
Известно, что Агалакова вот уже более 20 лет замужем за гражданином Италии, и её поступок может быть вызван тем, что журналиста, наконец, решила прекратить жить на две страны, заработав для себя своим заявлением лишние баллы лояльности в Европе.
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