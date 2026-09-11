В Москве завершен первый этап реставрации храма Воскресения Словущего на Крутицком подворье

В Москве завершен первый этап комплексной реставрации храма Воскресения Словущего с Никольским приделом на Крутицком подворье, памятника архитектуры конца XV–XVII века, расположенного по адресу Крутицкая улица, дом 17, строение 2.
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