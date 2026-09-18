Впервые более чем за 100 лет: ученые описали новый вид кошачьих — и показали его фото

Leopardus tilcayo / © Joel Sartore, National Geographic Photo Ark Как сообщило издание National Geographic, «странного кота», оказавшегося в центре спасения диких животных Senda Verde в Боливийских Андах, туда принес местный житель.
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