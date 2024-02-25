Союзники раскритиковали США за вторичные санкции

Некоторые союзники США выступили с критикой вторичных санкций против России. «Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», — отмечается в публикации Politico.
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