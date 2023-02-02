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В Брянске 24-летняя девушка на BMW сбила 83-летнего пенсионера-нарушителя

В Брянске 24-летняя девушка на BMW сбила 83-летнего пенсионера-нарушителя

Установлено, что днем 24-летняя девушка-водитель BMW 120i ехала по улице Крахмалева в сторону Войстроченко в крайней левой полосе и сбила 83-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали 2 февраля в .

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