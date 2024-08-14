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Царьград

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Фатальная ошибка. Десант умоляет Генштаб вывести их: Что известно о курском вторжении на утро 14 августа

Напряжённой остаётся ситуация в Курской области. Бои идут сразу у нескольких населённых пунктов. Но и потери у противника серьёзные.

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