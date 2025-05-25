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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туран возглавит «Шахтер» в ближайшие дни. Контракт – до 2027 года

По данным Фабрицио Романо, назначение состоится в ближайшие дни. Контракт будет до 2027 года. 38-летний специалист доработал сезон в «Еюпспоре».

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