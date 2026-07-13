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Пункт-А

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В Астрахани директора фирмы подозревают в сокрытии от налогов 8 млн рублей

В Астрахани директора фирмы подозревают в сокрытии от налогов 8 млн рублей

Он перечислил их в другие компании. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР по АО возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

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