В Астрахани директора фирмы подозревают в сокрытии от налогов 8 млн рублей

Он перечислил их в другие компании. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР по АО возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
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