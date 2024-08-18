WSJ: США не дают Киеву разведданные из-за нежелания стать пособником ВСУ

США не делятся с Украиной данными разведки об объектах на российской территории, поскольку не хотят выглядеть как пособники ВСУ в нападении на Курскую область, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
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