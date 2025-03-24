Поветкин вызвал на поединок автора провокативного граффити в Судже Апачева

Нарисовавший агрессивное граффити в Судже блогер ответил на угрозу штрафом.Боксёр Александр Поветкин вызвал на поединок блогера Акима Апачева, который нанёс на стены в Судже матерные послания с агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы.