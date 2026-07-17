Министр обороны уволен, но конфликт не исчерпан: Федоров бросил вызов Зеленскому

Почему увольнение Федорова вызвало более жёсткую реакцию, чем предыдущие ротации в правительстве? Насколько обоснованы обвинения экс-министра в адрес главкома Сырского в том, что его методы ведут к поражению? Кто стоит за акциями протеста в поддержку Федорова и можно ли их считать спонтанными? И кто выиграет от противостояния между Банковой и грантовыми кругами, поддерживающими Федорова? Аналитики… Читать далее: https://govorit.