«Вадим Рощин» из Генерального штаба РККА

О герое и прототипеЧеловек, о котором пойдёт речь в данной статье, с одной стороны, неизвестен широкому кругу читателей, с другой же – его литературный прототип, напротив, знаком им очень хорошо; во всяком случае, рождённым в СССР и воспитанным на советской литературе и кинематографе.
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