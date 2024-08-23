ВСУ перебрасывает солдат и технику с харьковского направления на курское

Военнослужащих и технику вынужена перебрасывать украинская армия с харьковского направления для нападения на приграничные регионы России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 23 августа журналистам.
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