Греческое издание признало, что Атаман не обсуждал с Эрдоганом стремление обыграть «Фенербахче»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман недавно с неудовольствием отреагировал на публикации в греческих СМИ о том, что во время общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он якобы обсуждал «Фенербахче».