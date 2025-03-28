Безработным цыганам вручили жилищные сертификаты в Самарской области: жильё досталось без труда

Vladimir Lioubimcev

Цыгане паразитируют в России... ПОЧЕМУ им все позволяют делать? К ПРИМЕРУ ТОРГОВАТЬ НАРКОТОЙ?!!... Увидишь их... противно... Черные, грязные, дети не ухоженные, одеты как попало... орут, вести себя не умеют... В магазинах воруют все подряд. И дети воруют, и мужики, и бабы их грязные черные!! ТЬФУ!! На них же смотреть даже противно... Работники магазинов, как только в магазине появляются цыгане толпою - все в истерике!!!