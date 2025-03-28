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Безработным цыганам вручили жилищные сертификаты в Самарской области: жильё досталось без труда

Безработным цыганам вручили жилищные сертификаты в Самарской области: жильё досталось без труда

Avia.pro - СМИ В тихом Кинель-Черкасском районе, где жизнь обычно течёт размеренно, как река Большой Кинель, разгорелся скандал, от которого кипят страсти и дым идёт коромыслом.

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Комментарии
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M
Malina
Нигде не работают, потому, что наокотой торгуют и промышляют грабежом... ( традиционно!!!)
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12 час.
Vladimir Lioubimcev
Накой черт этих предателей посылать на СВО?!! Подставлять наших нормальных парней?!! ВЫ ЧТО?!!
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Цыгане паразитируют в России... ПОЧЕМУ  им все позволяют  делать?  К ПРИМЕРУ ТОРГОВАТЬ НАРКОТОЙ?!!... Увидишь их... противно... Черные, грязные, дети не ухоженные, одеты как попало... орут, вести себя не умеют... В магазинах воруют все подряд. И дети воруют, и мужики, и бабы их грязные черные!! ТЬФУ!!  На них же смотреть даже противно... Работники магазинов, как только в магазине появляются цыгане толпою - все в истерике!!!
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9 час.
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