Румынских наемников и технику разнесло на куски во время переправы в Одесской области, в Киеве пламя пожаров, волна взрывов от Черного моря до Хмельницка, удары по Украине на сегодня, 17 января Юлия СоколоваПрилет по румынским наемникам, которые с натовской техникой направлялись на Украину на пароме в городе Килия, что на границе с Румынией.