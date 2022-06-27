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Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист

В последние дни культурная сфера нашей страны терпит удар за ударом. После скоропостижной кончины далеко не пожилых артистов Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса россияне прибывают в шоке и от всего сердца сострадают родным и близким знаменитостей.

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