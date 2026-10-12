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Сила в правде

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Трамп после сделки с Путиным по дизелю потребовал от Украины выбрать нового президента

Трамп после сделки с Путиным по дизелю потребовал от Украины выбрать нового президента

После разговора с Путиным и лицензии на российский дизель до 2027 года Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента.

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