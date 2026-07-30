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Царьград

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Минобороны Саудовской Аравии создала коалицию для защиты судоходства

Минобороны Саудовской Аравии создала коалицию для защиты судоходства

Саудовская Аравия объявила о создании морской коалиции для защиты судоходства в Красном море. На встрече в Эр-Рияде, собравшей представителей 43 стран, обсудили меры против атак на суда и инфраструктуру, а также укрепление международного сотрудничества.

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