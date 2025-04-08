Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Тут вы  несколько  неправы, экономика  решает всё, а политика, война  это  родные  дети экономики. Если страна  ничто...BZ: Путин на пере...
  • Владимир Алтайцев
    Не  тебе  бы, бандеровке, верещать  здесь. Ты  давно  на дерьмо  изошла  от ненависти к  СССР.BZ: Путин на пере...
  • Boris Voronin
    Хохол родился  еврей заплакал!!! Хохложопым верить НЕЛЬЗЯ и хохляндию как страну НУЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ!!!...Бывший советник З...

Еще одна европейская страна может вернуть обязательную службу в армии

Еще одна европейская страна может вернуть обязательную службу в армии

Бывший глава службы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 сэр Алекс Янгер допустил, что на фоне новых международных угроз королевству, возможно, придется вернуть воинскую обязанность в той или иной форме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх